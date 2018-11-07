Главврач перинатального центра стал вице-губернатором Липецкой области

СЕГОДНЯ 13:19 2018-11-07T13:21:12+03:00

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В администрации Липецкой области новые кадровые назначения. С поста заместителя главы областной администрации ушла Людмила Летникова. Теперь она занимает должность советника врио. Вопросы здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости населения, демографической политики будет курировать Александр Ильин. Игорь Артамонов назначил его своим заместителем.Александр Ильин работал главным врачом Липецкого областного перинатального центра.

Накануне, 6 ноября, врио встретился с работниками поликлиник и больниц. В разговоре участвовали более 200 медиков из городов и районов области. Выяснилось, что большинство граждан недовольны очередями в поликлиниках, долгим временем ожидания скорой, нехваткой узких специалистов. Последнее особенно остро ощущается в сельской местности. Там требуется около 500 медиков. Игорь Артамонов отметил, что повышению квалификации врачей и обучению передовым методам управления в сфере здравоохранения будет уделяться особое внимание. Также врио посетил учреждения, которые считаются лучшими в регионе - Липецкую областную клиническую больницу, перинатальный центр и областную детскую больницу.