2018-11-07T13:21:12+03:00
Общество

Главврач перинатального центра стал вице-губернатором Липецкой области

Людмила Летникова оставила свой пост
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Александр Ильин стал заместителем руководителя регионаАлександр Ильин стал заместителем руководителя регионаФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В администрации Липецкой области новые кадровые назначения. С поста заместителя главы областной администрации ушла Людмила Летникова. Теперь она занимает должность советника врио. Вопросы здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости населения, демографической политики будет курировать Александр Ильин. Игорь Артамонов назначил его своим заместителем.Александр Ильин работал главным врачом Липецкого областного перинатального центра.

Накануне, 6 ноября, врио встретился с работниками поликлиник и больниц. В разговоре участвовали более 200 медиков из городов и районов области. Выяснилось, что большинство граждан недовольны очередями в поликлиниках, долгим временем ожидания скорой, нехваткой узких специалистов. Последнее особенно остро ощущается в сельской местности. Там требуется около 500 медиков. Игорь Артамонов отметил, что повышению квалификации врачей и обучению передовым методам управления в сфере здравоохранения будет уделяться особое внимание. Также врио посетил учреждения, которые считаются лучшими в регионе - Липецкую областную клиническую больницу, перинатальный центр и областную детскую больницу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) стартовал в Липецкой области
В четверг на 16 улицах Липецка отключат свет, а на 12 - воду
В Липецке на улице Семашко установили дорожные знаки
Под Липецком в пожаре пострадал человек
За браконьерство липецкий пенсионер заплатит штраф
Банк УРАЛСИБ приступил к приему заявлений и выплате страхового возмещения вкладчикамООО КБ «СОЮЗНЫЙ»
Под Липецком из сарая украли двух гусей
Игорь Артамонов встретился с работниками сферы здравоохранения Липецкой области
Во дворе Липецка водитель иномарки сбил пенсионерку
В Липецке в гараже проломили стену: вынесли картошку и медные провода
Под Липецком столкнулись легковушка и грузовик: от машины осталась груда металла
В Липецке на площадке "Катящиеся камни" сгорел вагончик
Для липчан заработал сайт Игоря Артамонова
В среду утром в Липецке туман, а днем до +9 градусов
В Липецк на 4 дня привезут мощи святителя Луки Крымского
Михаил Щербаков стал первым вице-мэром Липецка
В среду жители 17 улиц Липецка останутся без света, 6 - без воды
В Липецке многодетную мать осудили за пьяную поножовщину с подругой-наркоманкой
Липецкие силовики ходили в ночную разведку с тепловизором