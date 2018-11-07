За браконьерство липецкий пенсионер заплатит штраф

СЕГОДНЯ 14:02 2018-11-07T14:05:43+03:00

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18 августа этого года липецкий пенсионер, плавая на резиновой лодки в акватории Богородицкого озера, охотился на водоплавающую птицу. Как оказалось, водоем расположен в границах государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Добровско-Филатовская пойма реки Воронеж». Заказник Добровского района является особо охраняемой природной зоной.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по факту браконьерства возбудили уголовное дело по п. «г» ч.1 ст.258 УК РФ «Незаконная охота на особо охраняемой природной территории». Но так как липчанин впервые совершил преступление небольшой тяжести и полностью признал свою вину, суд освободил его от уголовной ответственности. Пенсионеру назначили наказание в виде штрафа. Обвиняемому придется заплатить 10 тысяч рублей.