2018-11-07T14:35:43+03:00
Происшествия

Под Липецком в пожаре пострадал человек

В Грязинском районе загорелась квартира
Юлия КЛЮЕВА
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Причины пожаров устанавливают специалистыПричины пожаров устанавливают специалистыФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Этим утром, 7 ноября, в Грязинском районе загорелась квартира. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 9.17. В село Большой Самовец к доу №2 на улицу Октябрьская выдвинулись 3 пожарно-спасательных отделения и доброволец. Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, огонь повредил внутреннюю отделку квартиры на площади 30 кв.м. Есть пострадавший. Его доставили в медучреждение.

Чуть позже в Ельце вспыхнул автомобиль. О загорании спасателям сообщили очевидцы в 11.49. К месту происшествия выехало 1 пожарно-спасательная бригада и 2 добровольца. Несмотря на усилия пожарных, пламя повредило моторный отсек и лакокрасочное покрытия автомобиля. В пожаре никто не пострадал.

Напомним, в случае обнаружения возгорания звонить по телефонам 112 или 01.

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