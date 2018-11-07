Под Липецком в пожаре пострадал человек

СЕГОДНЯ 14:35 2018-11-07T14:35:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Этим утром, 7 ноября, в Грязинском районе загорелась квартира. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 9.17. В село Большой Самовец к доу №2 на улицу Октябрьская выдвинулись 3 пожарно-спасательных отделения и доброволец. Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, огонь повредил внутреннюю отделку квартиры на площади 30 кв.м. Есть пострадавший. Его доставили в медучреждение.

Чуть позже в Ельце вспыхнул автомобиль. О загорании спасателям сообщили очевидцы в 11.49. К месту происшествия выехало 1 пожарно-спасательная бригада и 2 добровольца. Несмотря на усилия пожарных, пламя повредило моторный отсек и лакокрасочное покрытия автомобиля. В пожаре никто не пострадал.

Напомним, в случае обнаружения возгорания звонить по телефонам 112 или 01.