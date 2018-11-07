В четверг на 16 улицах Липецка отключат свет, а на 12 - воду

СЕГОДНЯ 15:42 2018-11-07T15:42:02+03:00

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В четверг, 8 ноября, в некоторых домах Липецка отключат свет и холодную воду. С 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Гранитная, Кротевича, Шишкина, Железнодорожная, 1-Гранитная , 2-Гранитная. До 5 часов вечера света не будет на улице Школьная, Ракитная, Кирова, Сокольская, Ленина, Покровская, Жемчужная, Провинциальная, Листопадная, СНТ Сокол-1, СДТ Строитель. 8 и 9 ноября с 9 утра до 4 часов вечера без света останутся жители улиц Асфальтная.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по следующим адресам: улица Цементников,7а, 7, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 5, 5а, 4, 1, 2, 3, 3а. Баумана,333/15, 333/16, 333/17, 333/19, 390, 333д, 333/6, 333/3, 333/4, 333/14, 333/11, 333/8а, 333/8, 333г, 333/7, 333в, 333г ст1, 333/9, 333/3, 333/2, 333/1, 333а, 333, 333б, 331/1, 333а, 333, 333б, 331/1, 329/1, 329, 331, 327, 325, 323, 317а, 321, 319, 317, 313, 307, 311, 309, 307е, 309г, 262б, ст 307б, 293, 293а, 295в, 295а, 262а, 299а, 299в, 299б/1, 299б, 299г. В частном секторе: улица Баумана, Курчатова, Еловая, Сокольская, Рассветная, Булавина, Баженова, переулок Речной, Свободный, Лунный, Баумана.

Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», воду подвозят по заявкам жителей. Все равно советуем заранее запастись питьевой водой. За дополнительной информацией обращаться по телефонам 075 и 236- 075.