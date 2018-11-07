III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) стартовал в Липецкой области

СЕГОДНЯ 15:57 2018-11-07T15:57:46+03:00

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«Молодые профессионалы» – это самый престижный чемпионат профессий, позволяющий продемонстрировать своё мастерство, стать лучшим в регионе, в России, в мире. Как сообщает пресс-служба обладминистрации, свыше 200 студентов профессиональных образовательных организаций и юниоров Липецкой, Воронежской и Брянской областей будут соревноваться по 34 компетенциям.

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