2018-11-07T15:57:46+03:00
Общество

III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) стартовал в Липецкой области

Торжественная церемония открытия прошла в ЛГТУ
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«Молодые профессионалы» – это самый престижный чемпионат профессий, позволяющий продемонстрировать своё мастерство, стать лучшим в регионе, в России, в мире. Как сообщает пресс-служба обладминистрации, свыше 200 студентов профессиональных образовательных организаций и юниоров Липецкой, Воронежской и Брянской областей будут соревноваться по 34 компетенциям.

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