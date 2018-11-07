В четверг в Липецке туман и до +8 градусов

СЕГОДНЯ 18:16 2018-11-07T18:16:59+03:00

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В четверг, 8 ноября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Местами туман. Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В светлое время суток столбик термометра поднимется до 3-8 градусов выше ноля. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт.ст.

В пятницу, 9 ноября, в Липецке облачно. Ночью и утром синоптики обещают небольшие осадки. В темное время суток от 0 до +2 градусов. Днем в областном центре воздух прогреется до 4 градусов тепла. Ветер переменных направлений 3-5 м/с. Атмосферное давление преимущественно без изменений и составит 755 мм рт.ст.