Чиновники дорабатывают дорожные карты по долгостроям Липецка

СЕГОДНЯ 16:36 2018-11-07T16:36:37+03:00

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Управление строительства и архитектуры Липецкой области дорабатывает дорожные карты по достройке трех домов застройщика ООО «ЛИСК» и дома ООО СУ-10 треста «Липецкстрой» по улице 50 лет НЛМК. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, для домов ООО «Липецкая инвестиционно-строительная компания» нашли нового инвестора. Застройщика сменят в рамках процедуры банкротства. В правах восстановят 263 дольщика.

С 29 октября на стройплощадке дома №III-1 в микрорайоне «Елецкий» заработали краны. Решены вопросы по смене подрядчика, правовым и финансовым механизмам. Соглашение подписали АО «ЛИК» и ООО «Глобус-98». Работы должны завершиться ко 2 полугодию 2019 года. Тогда же 246 дольщиков получат свои квартиры. Напомним, что строительство ведется на 11 из 14 незавершенных объектов Липецка.