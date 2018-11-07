Евгений Боровских стал начальником управления имущественных и земельных отношений Липецкой области

СЕГОДНЯ 16:52 2018-11-07T16:52:44+03:00

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Игорь Артамонов назначил начальника управления имущественных и земельных отношений региона. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, эту должность занял Евгений Боровских. Ранее он работал заместителем начальника регионального управления сельского хозяйства по сопровождению инвестиционных проектор и мониторингу земель сельхозназначения.

Напомним, что бывшая начальница Управления имущественных и земельных отношений Ольга Крючкова, ее заместитель Михаил Бакланов и ряд чиновников попали под следствие в конце августа. Они пытались обогатиться на строительстве трассы «Меридиан». Крупная магистраль должна соединить города Шанхай и Гамбург. Чиновники разработали преступную схему. Но их вычислили в ходе совместной операции УФСБ, прокуратура и ОВД. Фигурантам вменили взяточничество, незаконное создание юридического лица и незаконную предпринимательскую деятельность.