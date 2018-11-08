2018-11-08T08:22:46+03:00
Общество

Липецкий аэропорт отменил рейсы из-за тумана

Из Воронежа тоже улететь нельзя
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецком аэропорту отменили рейс в МосквуВ Липецком аэропорту отменили рейс в МосквуФото: Лия МУРАДЬЯН
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Сильный туман стал причиной для отмены утренних рейсов в Липецком аэропорту. В частности этим утром, 8 ноября, отменили рейс 7R112, который должен был вылететь из Липецка в 6.15 и приземлиться в аэропорту «Внуково» в 7.30 утра.

Также из-за погодных условий в среду, 7 ноября, в Липецке не смог приземлиться самолет из «Домодедово», он совершил посадку в аэропорту Воронежа. После чего отменили вечерний рейс из Липецка в «Домодедово» на 18.45, в Екатеринбург на 23.55, а также ночной рейс из аэропорта «Внуково», который должен был вылететь в Липецк 22.25.

Сейчас аналогичная ситуация складывается и в аэропорту Воронежа, где этим утром из-за тумана задержали 4 рейса в Москву и Санкт-Петербург и один рейс в «Домодедово» отменили.

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