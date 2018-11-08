2018-11-08T08:40:51+03:00
Происшествия

В Липецке ГИБДД ищет очевидцев смертельного ДТП с пешеходом

Водитель скрылся с места происшествия
Лия МУРАДЬЯН
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Полиция ищет виновника ДТППолиция ищет виновника ДТПФото: Лия МУРАДЬЯН
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Автоинспекторы ищут очевидцев ДТП с участием пешехода, которой произошло прошлой ночью, с 6 на 7 ноября. Трагическая авария произошла в Грязинском районе Липецкой области, на трассе Грязи-Коробовка.

Там в районе села Кныяжая Байгора сбили пешехода. Машину установить пока не удалось – водитель скрылся с места происшествия, оставив сбитого человека на дороге. К несчастью, пешеход не выжил.

Водителя, по чьей вине погиб человек, сейчас ищут сотрудники полиции и автоинспекторы. УГИБДД Липецкой области просит откликнуться очевидцев аварии и всех, кто располагает информацией по данному ДТП. Подробности аварии можно сообщить по телефонам: 02, 8(4746)12-21-71, 8(4746)12-21-58, 8-920-544-05-14.

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