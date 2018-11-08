Девушка из Самары обворовывала пассажиров в автобусах Липецка

СЕГОДНЯ 09:56 2018-11-08T09:56:34+03:00

За день воровка вытащила деньги и телефон у двух женщины

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В Липецке поймали воровку из другого региона. Все случилось в минувшую среду, 7 ноября, в Липецке. Сначала в полицию пришла 35-летняя женщина и заявила, что у нее украли кошелек в автобусе. Позже с тем же заявлением о краже в автобусе пришла еще одна, 32-летняя липчанка. Женщина рассказала, что кто-то вытащил у нее сотовый телефон, пока она ехала от ККЗ «Октябрь» до Площади Мира.

Орудующим в автобусе карманником оказалась девушка, ее поймали сразу же по «горячим следам». Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемая – безработная 24-летняя жительница Самарской области. Известно, что у девушки уже есть судимости за кражи.

По обоим кражам возбудили уголовные дела, даме грозит до 5 лет тюрьмы.