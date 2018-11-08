В Липецком районе водитель «шестерки» погиб под колесами «МАЗа»

СЕГОДНЯ 10:19 2018-11-08T10:19:51+03:00

За сутки на дорогах области в 7 ДТП пострадали 6 человек и двое погибли

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Трагическая авария произошла около 2 часов ночи 7 ноября на трассе Хлевное – Липецк в пригороде. Там 22-летний водитель «ВАЗ-2106» влетел в грузовик «МАЗ» с полуприцепом. Водитель легковушки погиб на месте.

Также стали известны подробности ДТП со сбитым насмерть пешеходом на трассе Грязи – Коробовка, где скрылся водитель. Около 8 утра в Дежурную часть Грязинского района позвонили очевидцы и сообщили, что на обочине лежит тело человека. На место сразу выехали сотрудники ГИБДД, они установили личность погибшего, им оказался 44-летний мужчина. Осмотрев место происшествия, автоинспекторы определили, что сбившая человека машина ехала со стороны Грязей. Напомним, что сейчас полиция ищет очевидцев этой аварии.

Кстати, еще одного человека сбили и бросили на дороге в тот же день на улице Терешковой. Все случилось около 19.00 на пешеходном переходе, где неизвестный сбил 16-летнего парня. Подростка увезли в больницу. К счастью, в этом случае обошлось без летального исходя и тяжелых увечий. Парню оказали помощи и отпустили домой. Водителя и машину также ищут.

В тот же день в городе произошло еще одно ДТП с пострадавшими. На улице Меркулова в 6.30 утра столкнулись «Форд Фокус» и «Лада-Ларгус». По предварительным данным автоинспекторов, в аварии виноват 60-летний водитель иномарки, он не уступил дорогу 25-летнему парню за рулем «Ларгуса». В итоге оба водителя попали в больницу.

Всего за прошедшие сутки, 7 ноября, на дорогах Липецкой области в 7 ДТП пострадали 6 человек и двое погибли. Аварий без пострадавших зарегистрировали 20.