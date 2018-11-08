Более 2,5 тысяч детей заболели ОРВИ в Липецкой области

СЕГОДНЯ 12:35 2018-11-08T12:35:55+03:00

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За прошедшую неделю в Липецкой области зарегистрировано 3 954 случаев ОРВИ. Показатель ниже уровня эпидемического порога на 21% и ниже уровня прошлой недели на 18,7%. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости гриппом, ОРВИ, пневмониями в регионе спокойная. Характер заболеваемости – спорадический.

74,8% всех заболевших составляют дети до 14 лет. 2,9% - столько госпитализированы. У 47,2% заболевших результаты анализов показали ОРВИ. Находки представлены вирусами парагриппа и боковирусами – по 11,9% положительных проб. Рино- и аденовирусы – по 16,7%. Возбудители микоплазмой пневмонии – 42,8%.

Напомним, что в области продолжается иммунизация против гриппа. Прививку делают вакцинами «Совигрипп». Более 33,68% населения региона уже привились. В предстоящий сезон ожидается большая активность вирусов гриппа А(H1N1)pdm09 и гриппа В. Начало подъема гриппа ожидается с конца декабря до середины января. Поэтому прививку лучше успеть сделать до середины ноября. У непривитых горожан после гриппа часто развивается пневмония.