2018-11-08T12:35:55+03:00
Общество

Более 2,5 тысяч детей заболели ОРВИ в Липецкой области

Начало подъема гриппа в регионе ожидается в конце декабря
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Ситуация по заболеваемости гриппом, ОРВИ, пневмониями в регионе спокойная.Ситуация по заболеваемости гриппом, ОРВИ, пневмониями в регионе спокойная.Фото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

За прошедшую неделю в Липецкой области зарегистрировано 3 954 случаев ОРВИ. Показатель ниже уровня эпидемического порога на 21% и ниже уровня прошлой недели на 18,7%. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости гриппом, ОРВИ, пневмониями в регионе спокойная. Характер заболеваемости – спорадический.

74,8% всех заболевших составляют дети до 14 лет. 2,9% - столько госпитализированы. У 47,2% заболевших результаты анализов показали ОРВИ. Находки представлены вирусами парагриппа и боковирусами – по 11,9% положительных проб. Рино- и аденовирусы – по 16,7%. Возбудители микоплазмой пневмонии – 42,8%.

Напомним, что в области продолжается иммунизация против гриппа. Прививку делают вакцинами «Совигрипп». Более 33,68% населения региона уже привились. В предстоящий сезон ожидается большая активность вирусов гриппа А(H1N1)pdm09 и гриппа В. Начало подъема гриппа ожидается с конца декабря до середины января. Поэтому прививку лучше успеть сделать до середины ноября. У непривитых горожан после гриппа часто развивается пневмония.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке появится 23-метровое граффити с Сергеем Бодровым
В Липецке из-за короткого замыкания эвакуировали кадетскую школу
Липчане просят обустроить аллею в Верхнем парке
Клиенты Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк выбирают сервисы удаленного обслуживания
В Липецком районе водитель «шестерки» погиб под колесами «МАЗа»
Девушка из Самары обворовывала пассажиров в автобусах Липецка
В Липецке камера засекла, как «БМВ» разбил киоск и едва не переехал пешехода
В Липецке ГИБДД ищет очевидцев смертельного ДТП с пешеходом
Липецкий аэропорт отменил рейсы из-за тумана
В четверг в Липецке туман и до +8 градусов
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк укрепляет позиции лидера на рынке кредитования корпоративных клиентов
Евгений Боровских стал начальником управления имущественных и земельных отношений Липецкой области
Чиновники дорабатывают дорожные карты по долгостроям Липецка