В Липецке из-за короткого замыкания эвакуировали кадетскую школу

СЕГОДНЯ 12:42 2018-11-08T12:42:47+03:00

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ЧП случилось этим утром, 8 ноября, в кадетской школе Липецка на улице Космонавтов. В 10.04 утра в МЧС поступил сигнал, что в учебном заведении замкнула проводка. За звучала сирена и к дому №36/3 тут же стянулись 27 сотрудников МЧС, 7 пожарных машин и «скорая».

Всех, кто находился в стенах школы, предупредили, что тревога не учебная. Некоторые помещения заволокло дымом. Ради безопасности, всех детей, педагогов и других сотрудников школы организованно эвакуировали. В итоге все обошлось без существенного ущерба и пострадавших.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в результате короткого замыкания повредился электрический щиток. Никто из людей не пострадал. В целом спасатели и пожарные действовали также, как и при тренировках, поэтому происшествие отработали в штатном режиме.