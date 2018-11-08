2018-11-08T13:46:18+03:00
Общество

В Липецке появится 23-метровое граффити с Сергеем Бодровым

Комиссия выдала разрешение на портрет
Лия МУРАДЬЯН
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Изображение появится на улице КривенковаИзображение появится на улице КривенковаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке комиссия по увековечиванию памяти выдала разрешение на размещение портрета Сергей Бодрова младшего. Граффити с изображением известного актера и режиссера появится на улице Кривенкова напротив школы №18.

Идею предложили липецкие поклонники творчества Бодрова, в последствии поддержала Ассоциация молодых предпринимателей. Именно члены ассоциации обратились в городской департамент градостроительства и архитектуры.

В сентябре на сайте «Открытый Липецк» проходило голосование, где все желающие могли высказаться по поводу размещения портрета культового режиссера. По данным форума, идею поддержали 66%, 19% – высказались против, 10% были за, но в другом месте и 5% отметили, что им безразлично.

Согласно эскизу, граффити с изображением актера будет 6.6 метров в высоту и 23 метра в ширину.

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