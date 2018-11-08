В Липецке начался суд над мужчиной, который обстрелял полицейских из дробовика

СЕГОДНЯ 15:11 2018-11-08T15:11:05+03:00

Подсудимый во всем сознается, но хочет статью на более мягкую

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В Липецком областном суде состоялось первое заседание по делу о вооруженном нападении на сотрудников полиции. На скамье подсудимых житель района Желтые Пески, его обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника полиции – статья 317 УК РФ.

Согласно материалам дела, 21 января мужчина открыл огонь из дробовика по сотрудникам полиции, которые приехали на вызов жены дебошира. Женщина рассказала, что муж ушел в глубокий запой, ведет себя неадекватно и грозится застрелить ее из ружья.

Юрий встретил полицейских с дробовиком. Как рассказал в ходе процесса один из стражей порядка, гражданин выскочил из дома на перевес с ружьем и с криком «я вас всех поубиваю», открыл огонь. Прозвучали выстрелы, дробь пробила лобовое стекло патрульного автомобиля и задела кожу на виске одного из стражей порядка.

Сам подсудимый во всем признался, однако не согласен с квалификацией статьи, по которой ему грозит вплоть до пожизненного заключения. На суде Юрий Затонских заявил, что в его действиях усматривается статья 318 УК РФ – применение насилия в отношении сотрудника полиции, что карается лишением свободы до 10 лет.