2018-11-08T15:11:05+03:00
Происшествия

В Липецке начался суд над мужчиной, который обстрелял полицейских из дробовика

Подсудимый во всем сознается, но хочет статью на более мягкую
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В Липецке судят мужчину, который открыл огонь по сотрудникам полицииВ Липецке судят мужчину, который открыл огонь по сотрудникам полицииФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецком областном суде состоялось первое заседание по делу о вооруженном нападении на сотрудников полиции. На скамье подсудимых житель района Желтые Пески, его обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника полиции – статья 317 УК РФ.

Согласно материалам дела, 21 января мужчина открыл огонь из дробовика по сотрудникам полиции, которые приехали на вызов жены дебошира. Женщина рассказала, что муж ушел в глубокий запой, ведет себя неадекватно и грозится застрелить ее из ружья.

Юрий встретил полицейских с дробовиком. Как рассказал в ходе процесса один из стражей порядка, гражданин выскочил из дома на перевес с ружьем и с криком «я вас всех поубиваю», открыл огонь. Прозвучали выстрелы, дробь пробила лобовое стекло патрульного автомобиля и задела кожу на виске одного из стражей порядка.

Сам подсудимый во всем признался, однако не согласен с квалификацией статьи, по которой ему грозит вплоть до пожизненного заключения. На суде Юрий Затонских заявил, что в его действиях усматривается статья 318 УК РФ – применение насилия в отношении сотрудника полиции, что карается лишением свободы до 10 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В пятницу в Сселках отключат свет, а на 19 улицах Липецка - воду
В Липецке на Лебедянском выезде наносят разметку
В Липецке из-за погоды вводят особый режим
На следующей неделе в Липецке приостановят движение трамвая №5
В Липецке появится 23-метровое граффити с Сергеем Бодровым
В Липецке из-за короткого замыкания эвакуировали кадетскую школу
Более 2,5 тысяч детей заболели ОРВИ в Липецкой области
Липчане просят обустроить аллею в Верхнем парке
Клиенты Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк выбирают сервисы удаленного обслуживания
В Липецком районе водитель «шестерки» погиб под колесами «МАЗа»
Девушка из Самары обворовывала пассажиров в автобусах Липецка
В Липецке камера засекла, как «БМВ» разбил киоск и едва не переехал пешехода
В Липецке ГИБДД ищет очевидцев смертельного ДТП с пешеходом
Липецкий аэропорт отменил рейсы из-за тумана
В четверг в Липецке туман и до +8 градусов
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк укрепляет позиции лидера на рынке кредитования корпоративных клиентов
Евгений Боровских стал начальником управления имущественных и земельных отношений Липецкой области
Чиновники дорабатывают дорожные карты по долгостроям Липецка