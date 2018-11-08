2018-11-08T15:20:44+03:00
Общество

В Липецке из-за погоды вводят особый режим

Он будет действовать до 9 утра следующего дня
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке на предприятиях вводится особый режимВ Липецке на предприятиях вводится особый режимФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке и области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Из-за этого вредные примеси в атмосфере плохо рассеиваются. НМУ ожидаются в ближайшие 12 часов.

Как сообщили в пресс-службе управления ГО и ЧС, особый режим будет действовать с 21.00 8 ноября по 9.00 9 ноября. Из-за этого для предприятий региона вводится режим работы №1, при котором сокращаются выбросы в атмосферу.

Кстати, в октябре на 6 постах наблюдение специалисты взяли и проанализировали 2 991 пробу атмосферного воздуха по 7 основным ингредиентам. Об этом сообщили в областном управлении экологии и природных ресурсов. Установлено, что среднемесячная концентрация не превышала среднесуточные предельно-допустимые концентрации исследуемых загрязняющих веществ. При этом зафиксированы многократные превышения ПДК по сероводороду и фенолу в районе Тракторостроителей, поселке Силикатный, ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол», НЛМК.

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