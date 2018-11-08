В Липецке на Лебедянском выезде наносят разметку

СЕГОДНЯ 16:29 2018-11-08T16:29:52+03:00

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В Липецке почти готов участок от Кольца трубного завода до знака «Липецк» на Лебедянском выезде. Остались последние штрихи. Рабочие уже завершают наносить разметку на обновленное покрытие.

Напомним, что Товарный проезд и Лебедянское шоссе привели в порядок в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», благодаря экономии, полученной в результате торгов. Как сообщили в профильном департаменте, автолюбителям областного центра больше не придется жаловаться на трещины и колейность. На площади 36 тыс. м2 уложили современный щебеночно-мастичный асфальт, который обеспечит надежность дорожной одежды. Между слоями добавили специальный материал - геосетку. Общая стоимость работ – 26,7 млн. рублей.