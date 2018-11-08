В пятницу в Сселках отключат свет, а на 19 улицах Липецка - воду

СЕГОДНЯ 16:48 2018-11-08T16:48:32+03:00

Во время отключения света важно найти себе полезное занятие Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В пятницу, 9 ноября, в Липецке ожидается отключение холодной воды и света. Так, с 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут у жителей частного сектора по улицам Индустриальная; Зоологическая; Полярная; Садовая; Смоленская; Сенная; Буденного; Сырская, Пришвина; Новотепличная; Ягодная; Раздольная; Новая; Ясная; Лучистая; СНТ Металлург-1; Совхозная; Вольная; Отрадная; Просторная.

Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», подвоз воды осуществляется по заявкам жителей.

С 9 утра до 5 часов вечера электричество отключат в частном секторе села Сселки по улице Апраксина, Краеведческая, Кольцова , Братьев Сенявиных , 300 лет Российского флота.

За дополнительной информацией следует обратиться по телефонам 075 и 236- 075.