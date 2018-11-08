В Липецке работник банка украл у клиентов около 17 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:29 2018-11-08T18:29:41+03:00

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24-летний липчанин подозревается в краже денег с банковских счетов. Так, в августе этого года работник банка похитил со счетов клиентов 16 980 рублей. Это произошло в одном из банков Октябрьского округа Липецка. При оформлении карт молодой человек предлагал горожанам подключить мобильное приложение на сотовый телефон. Так у него появлялся доступ к личным кабинетам клиентов и их счетам.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 т.158 УК РФ «Кража». Установлено, что после получения денег, подозреваемый распоряжался ими по своему усмотрению. С липчанина взяли подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители исследуют все обстоятельства произошедшего.