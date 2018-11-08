2018-11-08T18:48:59+03:00
Общество

Липчан приглашают поучаствовать в Географическом диктанте

Мероприятие состоится в областной научной библиотеке
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке проведут Географический диктантВ Липецке проведут Географический диктантФото: Юлия КЛЮЕВА
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Липецкая областная научная библиотека приглашает липчан принять участие в Международном географическом диктанте Русского географического общества, который состоится в это воскресенье.

На площадке областной научной библиотеки мероприятие проводится во второй раз (а по России уже в четвертый раз). Диктант объединяет всех интересующихся географией, экологией, историей и культурой России.

Главная задача акции – популяризация географии. Поэтому принять участие в мероприятии может каждый, независимо от возраста и образования – диктант доступен абсолютно всем. Ждём всех в Большом читальном зале областной научной библиотеки в воскресенье 11 ноября в 12:00. Площадка начнет работу в 11 часов утра.

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