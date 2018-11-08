2018-11-08T19:57:58+03:00
Общество

В пятницу в Липецке на дорогах гололедица, местами туман

Днем не больше 6 градусов тепла
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане начинают скучать по солнышкуЛипчане начинают скучать по солнышкуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В пятницу, 9 ноября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. Местами слабые моросящие осадки и туман. Автолюбителей призывают быть осторожными. На дорогах местами гололедица. По данным Росгидрометцентра, температура ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Днем столбик термометра в регионе поднимется максимум до +6 градусов. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Атмосферное давление будет постепенно падать и составит 752 мм рт.ст.

В субботу, 10 ноября, в Липецке пасмурно. Весь день будет идти дождь. Ночью синоптики обещают около 2 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 5 градусов выше ноля. Ветер восточный 4-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт.ст.

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