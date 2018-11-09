Под утро в Липецке дотла сгорели два автомобиля «Митсубиси»

СЕГОДНЯ 08:58 2018-11-09T09:27:13+03:00

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Крупный автопожар произошел этим утром, 9 ноября, на улице Петра Смородина в Липецке. Там у дома №20 загорелись два иномарки – внедорожник «Митсубиси аутлендер» и седан «Митсубиси Лансер Х».

Заметив пожар, очевидцы вызвали МЧС, звонок дежурному поступил в 4.06 утра. Горящие японские иномарки тушили сотрудники одного отделения пожарно-спасательной части №6 и добровольцы. На момент их прибытия, обе машины уже были объяты огнем. Пожар удалось ликвидировать, но огонь нанес существенный ущерб

Сгорели машины на Петра смородина 20.Пожар в 4 утра

Очевидцы засняли пожар и выложили видео в соцсети. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, внедорожник выгорел полностью до основания кузова, у седана оплавились пластмассовые детали задней части кузова. К счастью, люди не пострадали. Из-за чего начался пожар, теперь будут выяснять эксперты.

Фото "ЧП 48 Липецк"Фото: vk.com

Фото: vk.com

Кстати, по тому же адресу, Петра Смородина 20, летом этого года, 16 августа, сгорел «Мерседес», а на следующий день, 17 числа, у дома №24 полыхал «Рено Сандеро».