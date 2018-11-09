В Липецке поймали карманника и дачного вора

СЕГОДНЯ 10:14 2018-11-09T10:14:01+03:00

Кражу кошелька и инструментов раскрыли в один день

Изменить размер текста: A A

В минувший четверг, 8 ноября, в Липецке поймали карманника. В полицию пришел 40-летний мужчина и рассказал, что 2 ноября у дома на улице Зои Космодемьянской у него из кармана куртки кто-то вытащил кошелек, в котором было 700 рублей.

Воришку поймали сразу после заявления сотрудники ППС и уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемым оказался безработный 20-летний липчанин.

В тот же день в городе вычислили еще одного вора-рецидивиста. По данным полиции, ранее судимый за кражи 47-летний мужчина в конце сентября обворовал садовый домик. Он вынес шлифовальные машинки, дрель, электрический лобзик и пистолет для спаивания. Рецидивиста взяли под стражу и сейчас проверяют на причастность к другим аналогичным кражам. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.