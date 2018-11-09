В Кадастровой палате по Липецкой области новые номера телефонов

СЕГОДНЯ 10:56 2018-11-09T10:57:18+03:00

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С 1 ноября этого года в Кадастровой палате по Липецкой области изменились номера телефонов. Теперь жители региона могут задать вопросы, касающиеся кадастрового учета объектов недвижимости следующим образом.

Обращения принимаются на почтовый адрес: 398037, Липецк, улица Боевой проезд, 36. А также по факсу - 8 (4742) 72-11-72. Через официальный сайт Учреждения в интернете, либо на адрес электронной почты filial@48.kadastr.ru. Липчане и жители области могут позвонить по телефону единой справочной службы: 8-800-100-34-34. По вопросам противодействия коррупции обращаться на единый "Телефон доверия" 8-800-100-18-18.

Напомним, что подробная информация о телефонных номерах Кадастровой палаты размещена на официальном сайте ФГБУ «ФКП Росреестра». Следует зайти в раздел "Обратная связь", выбрать "Контакты", указав регион.