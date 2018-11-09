2018-11-09T12:41:47+03:00
Происшествия

В Липецке водитель иномарки снес дорожный знак

ДТП произошло в районе кольца ЛТЗ [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Авария в районе ЛТЗАвария в районе ЛТЗФото: принтскрин видео.
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Авария в Липецке попала в объектив камер. Судя по записи, происшествие произошло в прошедший четверг, 8 ноября. Около 14.30 на ЛТЗ в районе кольца спокойно ехали машины. Со стороны улицы Металлургов двигалась черная иномарка. Водитель съехал с кольца, после чего произошло нечто непонятное.

Автомобиль начал ехать прямо, после чего зачем-то свернул налево, обратно к кольцу. Но вернуться на круговое движение ему помешал островок безопасности. В последий момент водитель выкручивает руль, но все равно сбивает дорожный знак. Машина летит на другую сторону проезжей части и врезается в тротуар. К счастью, в этот момент дорога была пуста.

В Липецке черная иномарка снесла дорожный знак.Машину занесло

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