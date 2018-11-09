Игорь Артамонов встретился со спортсменами, тренерами и руководителями спортивных федераций области

СЕГОДНЯ 12:58 2018-11-09T12:58:24+03:00

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Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился с представителями спортивной общественности региона во Дворце спорта «Молодежный», - сообщает пресс-служба областной администрации. Руководители спортивных учреждений и федераций области, заслуженные и известные тренеры, мастера спорта России и международного класса, а также победители и призеры чемпионатов и первенств в различных видах спорта говорили с Игорем Артамоновым о самых актуальных для них проблемах и в целом о развитии спорта в регионе в ближайшее время.

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