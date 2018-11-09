В понедельник свет отключат жителям 5 улиц Липецка

СЕГОДНЯ 13:08 2018-11-09T13:08:30+03:00

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В ближайшие дни в некоторых домах Липецка ожидается отключение электроэнергии. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", это произойдет из-за ремонтных работ на сетях электроснабжения.

В субботу, 10 ноября, света не будет на территориях нескольких садоводческих товариществ. Так, с 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся СНТ "Весна", «им. Мичурина», «Тракторостроитель», «Трубник», «Кооператор», «Ветеран труда».

С понедельника, 12 ноября по 16 ноября включительно свет отключат жителям улицы Салтыкова-Щедрина с 9.00 до 17.00. В этот же период без света останутся липчане, проживающие на улицах Липецкая, Кибальчича, Привокзальная, Асфальтная. По этим адресам отключение света состоится с 9.00 до 16.00.

За дополнительной информацией липчане могут обратиться по телефонам 075 и 236- 075.