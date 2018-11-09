В Липецке судили мужчину, ударившего водителя трамвая бутылкой по голове
Этим летом, 22 июня, пьяный липчанин находился на остановке "Проходные ЛТЗ". Увидев трамвай, он вышел на рельсы, тем самым преградив путь транспорту. Чтобы избежать аварии, водитель травмая остановила вагон и подала звуковой сигнал. Но гражданин и не собирался отходить. Напротив, он пошел в атаку. Подсудимый ударил кулаком по лобовому стеклу трамвая, повредив его. После чего ударил водителя транспорта стеклянной пивной бутылкой по голове. Только тогда неадекватный мужчина убежал. Один из пассажиров трамвая вызвал полицию и подробно описал произошедшее, а также внешний вид нападавшего.
Агрессивного липчанина задержали в течение нескольких минут. Ему предъявили обвинение по п.п. "а", "в", ч.2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Судья судебного участка №25 Октябрьского района Липецка признал гражданина виновным. За содеянное липчанину назначили наказание - 1 год ограничения свободы.