2018-11-09T13:55:39+03:00
Происшествия

В Липецке судили мужчину, ударившего водителя трамвая бутылкой по голове

Агрессивный липчанин находился под действием алкоголя
Юлия КЛЮЕВА
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Пьяный липчанин решил атаковать трамвайПьяный липчанин решил атаковать трамвайФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этим летом, 22 июня, пьяный липчанин находился на остановке "Проходные ЛТЗ". Увидев трамвай, он вышел на рельсы, тем самым преградив путь транспорту. Чтобы избежать аварии, водитель травмая остановила вагон и подала звуковой сигнал. Но гражданин и не собирался отходить. Напротив, он пошел в атаку. Подсудимый ударил кулаком по лобовому стеклу трамвая, повредив его. После чего ударил водителя транспорта стеклянной пивной бутылкой по голове. Только тогда неадекватный мужчина убежал. Один из пассажиров трамвая вызвал полицию и подробно описал произошедшее, а также внешний вид нападавшего.

Агрессивного липчанина задержали в течение нескольких минут. Ему предъявили обвинение по п.п. "а", "в", ч.2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Судья судебного участка №25 Октябрьского района Липецка признал гражданина виновным. За содеянное липчанину назначили наказание - 1 год ограничения свободы.

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