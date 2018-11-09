2018-11-09T16:48:24+03:00
Происшествия

В Липецке на улице Стаханова столкнулись "Газель", "Лада" и автобус №352

Машины получили серьезные повреждения [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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ДТП на Стаханова в ЛипецкеДТП на Стаханова в ЛипецкеФото: Предоставлено
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В эту пятницу, 9 ноября, в Липецке произошла крупная авария, участниками которой стали сразу 3 машины. Как сообщили очевидцы, на улице Стаханова столкнулись автобус №352, "Газель" и "Лада Приора". Всем машинам хорошенько досталось. У автобуса сильно повреждена передняя часть - разбито стекло, помят бампер и даже деформирована дверь. "Газель" вылетела на газон и чудом не врезалась в столб.

ДТП на Стаханова в Липецке Фото: Предоставлено

ДТП на Стаханова в ЛипецкеФото: Предоставлено

- У "Лады Приоры" вся боковая, левая сторона "прочесана" и немного вмята, - рассказал "КП-Липецк" горожанин Данил.

Пока о пострадавших ничего не известно. Информация уточняется. В районе столкновения возможны заторы, поэтому советуем автолюбителям по возможности объезжать место ДТП.

ДТП на Стаханова в Липецке Фото: Предоставлено

ДТП на Стаханова в ЛипецкеФото: Предоставлено

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