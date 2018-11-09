2018-11-09T19:19:46+03:00
Общество

В субботу в Липецке до +3 градусов, а в воскресенье обещают первый снег

На дорогах областного центра гололедица
Юлия КЛЮЕВА
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Как это всегда бывает, внезапно и тихо в город войдет зима..Как это всегда бывает, внезапно и тихо в город войдет зима..Фото: Юлия КЛЮЕВА
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В субботу, 10 ноября, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. Росгидрометцентр сообщает о небольших осадках, преимущественно в виде мороси. Местами туман.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах ночью и утром. В темное время суток температура воздуха в регионе составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер восточный 2-7м/с. Днем столбик термометра поднимется до +6 градусов. Ветер услится до 5-10 м/с. Атмосферное авление будет расти и составит 752 мм рт.ст.

В воскресенье, 11 ноября, в Липецке заметно похолодает. В ночь синоптики передают до -5 градусов. Липчан ожидает первый снег. Днем воздух прогреется максимум до +2 градусов. В областном центре переменная облачность. Ветер восточный 12-14 м/с. Атмосферное давление будет стремительно расти и составит 770 мм рт.ст.

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