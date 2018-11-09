В субботу в Липецке до +3 градусов, а в воскресенье обещают первый снег
В субботу, 10 ноября, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. Росгидрометцентр сообщает о небольших осадках, преимущественно в виде мороси. Местами туман.
Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах ночью и утром. В темное время суток температура воздуха в регионе составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер восточный 2-7м/с. Днем столбик термометра поднимется до +6 градусов. Ветер услится до 5-10 м/с. Атмосферное авление будет расти и составит 752 мм рт.ст.
В воскресенье, 11 ноября, в Липецке заметно похолодает. В ночь синоптики передают до -5 градусов. Липчан ожидает первый снег. Днем воздух прогреется максимум до +2 градусов. В областном центре переменная облачность. Ветер восточный 12-14 м/с. Атмосферное давление будет стремительно расти и составит 770 мм рт.ст.