2018-11-10T14:03:22+03:00
Общество

Под Липецком в 4 раз ищут 15-летнюю девушку

Елена пропала в пятницу
Юлия КЛЮЕВА
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Волонтеры снова отправились на поиски ЕленыВолонтеры снова отправились на поиски ЕленыФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецкой области снова пропала 15-летняя Кожевникова Елена Дмитриевна. 9 ноября она ушла из Г(о)БУ "Лебедянский ЦПД" в Лебедяни. Как сообщают в ЛООО «Поиска пропавших детей», до сих пор местонахождение девушки не известно. Елена уже пропадала летом и дважды в сентябре.

Приметы: рост 165 см, темные волосы, сутулится.

Была одета: темно-синяя парка, серые брюки, красные кроссовки, зеленый шарф.

С собой взяла сиреневый рюкзак.

Просьба ко всем, кто видел Елену Кожевникову или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по номерам телефонов: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Либо написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru.

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