Задерживается рейс из Липецка в Санкт-Петербург

СЕГОДНЯ 14:39 2018-11-10T14:40:54+03:00

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В эту субботу, 10 ноября, на несколько часов задержавают вылет из Липецкого аэропорта в Санкт-Петербург. В аэропорт Пулково-1 липчане должны были отправиться в 12.50. Прибыть на место в 14.50. На сайте Липецкого аэропорта появилась информация, что рейс задержан до 15.50.

То же самое произошло в Санкт-Петербурге. Вылет должен был состояться в 10 часов утра. Однако, в Липецке самолет приземлится в 15.50. Причина задержек - густой туман.

Напомним, что несколько дней назад по той же причине отменили рейс 7R112. Он должен был вылететь из Липецка 8 ноября в 6.15 утра и приземлиться в аэропорту "Внуково". А 7 ноября в Липецке не смог приземлиться самолет из "Домодедово". Он совершил посадку в Воронеже.