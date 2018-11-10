2018-11-10T14:40:54+03:00
Общество

Задерживается рейс из Липецка в Санкт-Петербург

Вылет самолета из аэропорта Пулково-1 в областной центр также пришлось ждать
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липчанам приходится ждать несколько часовЛипчанам приходится ждать несколько часовФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В эту субботу, 10 ноября, на несколько часов задержавают вылет из Липецкого аэропорта в Санкт-Петербург. В аэропорт Пулково-1 липчане должны были отправиться в 12.50. Прибыть на место в 14.50. На сайте Липецкого аэропорта появилась информация, что рейс задержан до 15.50.

То же самое произошло в Санкт-Петербурге. Вылет должен был состояться в 10 часов утра. Однако, в Липецке самолет приземлится в 15.50. Причина задержек - густой туман.

Напомним, что несколько дней назад по той же причине отменили рейс 7R112. Он должен был вылететь из Липецка 8 ноября в 6.15 утра и приземлиться в аэропорту "Внуково". А 7 ноября в Липецке не смог приземлиться самолет из "Домодедово". Он совершил посадку в Воронеже.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вечером под Липецком вспыхнула баня
Под Липецком в 4 раз ищут 15-летнюю девушку
В субботу в Липецке до +3 градусов, а в воскресенье обещают первый снег
Липчане почтили память героев Первой мировой войны
В выходные в Липецке перекроют движение по улице Индустриальная
Особый режим вводят в Липецке на 12 часов
В Липецке на улице Стаханова столкнулись "Газель", "Лада" и автобус №352
В Липецке судили мужчину, ударившего водителя трамвая бутылкой по голове
В понедельник свет отключат жителям 5 улиц Липецка
Игорь Артамонов встретился со спортсменами, тренерами и руководителями спортивных федераций области
В Липецке водитель иномарки снес дорожный знак
В Кадастровой палате по Липецкой области новые номера телефонов
В Липецке поймали карманника и дачного вора
Под Липецком грузовик насмерть сбил пешехода, который шел вдоль трассы
Сбербанк в свой день рождения устроит клиентам «Зеленый день»
Под утро в Липецке дотла сгорели два автомобиля «Митсубиси»
В пятницу в Липецке на дорогах гололедица, местами туман
Липчан приглашают поучаствовать в Географическом диктанте