2018-11-11T15:22:40+03:00
Происшествия

В Липецкой области задержали молодых людей, сбывавших наркотики

Они торговали героином на территории трех областей
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Сотрудники регионального УФСБ задержали двух активных участников транснациональной организованной группы, причастной к незаконному обороту наркотиков.

26-летний гражданин Узбекистана и 33-летний россиянин доставляли оптовые партии героина в Липецкую, Белгородскую и Курскую области. Их поймали на территории нашего региона в конце октября. В их тайниках нашли 800 г наркотиков. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное хранение, приобретени, распространение наркотиков). Ход расследования контролирует прокуратура. Подозреваемых заключили под стражу.

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