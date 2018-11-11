В Липецкой области задержали молодых людей, сбывавших наркотики

11 Нояб. 15:22 2018-11-11T15:22:40+03:00

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Сотрудники регионального УФСБ задержали двух активных участников транснациональной организованной группы, причастной к незаконному обороту наркотиков.

26-летний гражданин Узбекистана и 33-летний россиянин доставляли оптовые партии героина в Липецкую, Белгородскую и Курскую области. Их поймали на территории нашего региона в конце октября. В их тайниках нашли 800 г наркотиков. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное хранение, приобретени, распространение наркотиков). Ход расследования контролирует прокуратура. Подозреваемых заключили под стражу.