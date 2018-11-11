За утро в Липецкой области сгорели сарай и гараж

11 Нояб. 15:54 2018-11-11T15:55:56+03:00

Во втором помещении пострадала еще и иномарка

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Первой ЧП случилось 6:46 восресенья в Липецком районе в селе Сенцово. Там в доме №1а по улице 1 Мая загорелся сарай. На месте работали спасатели нескольких пожарных отделений и добровольцы. В результате огонь уничтожил все конструкции помещения, которые могли сгореть. К счастью, никто не пострадал.

Второй инцидент произошел в 10:21 в Воловском районе в деревне Алексеевка. Как сообщили очевидцы сотрудникам МЧС, на улице Запрудной, 14 заполыхал гараж.

- Повреждено чердачное перекрытие на площади 6 кв. м. и уничтожены сгораемые узлы и агрегаты автомобиля «Audi 80». Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - добавили в ГУ МЧС по Липецкой области.