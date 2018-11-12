2018-11-12T08:42:31+03:00
Происшествия

В Липецке подросток с судимостью угнал машину у пенсионера

«ВАЗ» попал 8 ноября
Лия МУРАДЬЯН
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За день раскрыли две кражиЗа день раскрыли две кражиФото: Лия МУРАДЬЯН
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Преступление произошло в конце прошлой недели, 8 ноября. В тот день в полицию пришел 57-летний мужчина и рассказал, что у него пропал «ВАЗ-21073» По факту кражи автомобиля возбудили уголовное дело. Вскоре удалось вычислить и самих воров.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, предполагаемым участником кражи оказался несовершеннолетний житель Чаплыгинского района. Известно, что подросток уже имеет судимость.

Кроме этого за минувшие сутки, 11 ноября, в Липецке раскрыли еще одно совершенное ранее преступление. Сотрудники полиции поймали велосипецдного вора. Причем велосипед пропал еще весной, 26 мая, у 39-летнего мужчины. Спустя полгода выяснилось, что вором оказался 56-летний липчанин.

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