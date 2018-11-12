2018-11-12T09:02:06+03:00
Происшествия

Под Липецком ночью в сгоревшей квартире пострадал человек

В квартире в Хлевном сгорели постельные принадлежности
Лия МУРАДЬЯН
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Пострадавшего увезли в больницуПострадавшего увезли в больницуФото: Лия МУРАДЬЯН
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Пожар произошел минувшей ночью, 11 ноября, в селе Хлевное Липецкой области. Там в доме №8 на улице Кожедуба загорелась квартира №1. Почувствовав запах дыма, жильцы позвонили в МЧС. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сигнал к диспетчеру поступил в 22.51 вечера.

На место происшествия сразу же выехали 2 отделения пожарных и спасателей, а также два добровольца. На момент их прибытия, помещение заволокло дымом. Пожарным удалось остановить распространение огня и ликвидировать пожар.

В квартире огонь уничтожил только постельные принадлежности на площади 0.5 м2. К несчастью, не обошлось без жертв. В сгоревшей постели пострадал человек. Пострадавшего увезли в больницу. Из-за чего начался пожар, теперь выясняют эксперты.

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