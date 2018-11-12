2018-11-12T09:19:42+03:00
Общество

Пропавшую под Липецком школьницу нашли через три дня

Сбежавшую девушку вернули в центр помощи детям
Лия МУРАДЬЯН
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Нашли сбежавшую девушкуНашли сбежавшую девушкуФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецкой области нашли несовершеннолетнюю девушку, которая сбежала из Лебедянского центра помощи детям в четвертый раз за полгода. На этот раз 15-летняя школьница пропала в конце прошлой недели, 9 ноября.

Девочку искали три дня волонтеры и сотрудники полиции. В итоге смогли найти живой и невредимой. Как сообщили этим утром волонтеры липецкого «Поиска пропавших детей», несовершеннолетнюю нашли и вернули в центр.

Также в эти выходные закончились поиски 60-летнего пенсионера, Виктора Мозолевских, который пропал ровно месяц назад, 12 октября. Поиск завершился трагически, к несчастью, мужчину нашли мертвым.

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