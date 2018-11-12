В Липецкой области устанавливают личность сбитого насмерть пешехода

СЕГОДНЯ 09:51 2018-11-12T09:51:20+03:00

За трое суток на дорогах области в 7 ДТП пострадали 9 человек и один погиб

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По данным УГИБДД Липецкой области, за прошедшие 3 дня, с 9 по 11 ноября, на дорогах Липецкой области произошло 7 аварий с пострадавшими, в которых 9 человек получили травмы и один погиб.

Так вечером 9 ноября около 18.00 на трассе Липецк – Мичуринск в Липецке столкнулись «Ситроен» и «Хендай-Солярис». По предварительным данным, ДТП спровоцировал 43-летний водитель «Ситроена», за рулем второй иномарки была 28-летняя девушка. В этой аварии пострадал сам водитель французского авто и его 39-летний пассажир, обоих увезли в больницу.

В тот же вечер, около 22.00, в Чаплыгинском районе на трассе Липецк – Чаплыгин 52-летний водитель ВАЗ-2115 выехал на дорогу, не убедившись в безопасности маневра, и попал под «Газель», за рулем которой был 52-летний мужчина. Водитель «ВАЗа» получил травму, ему оказали помощь и отправили домой.

Трагическое ДТП с пешеходом случилось вечером 10 ноября на 284 километре трассы Орел – Тамбов в Липецке. Там 33-летний водитель внедорожника «Грейт Волл» сбил пожилого мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход погиб, его личность сейчас устанавливают сотрудник полиции.

Также серьезная авария произошла 11 ноября на на той же трассе, недалеко от места ДТП с пешеходом, на 288 километре. Там столкнулись «Нива» и «Лада-Приора». В ДТП пострадал 39-летний водитель «Приоры» и его 4-летняя пассажирка. К счастью, обошлось без тяжелых последствий и после оказания помощи мужчину с ребенком отпустили домой.

В тот же день на трассе «Дон» в Елецком районе около 16.00 на 374-м километре не справился с управлением 65-летний пенсионер. Машина влетела в ограждение трассы. В этой аварии пострадал сам водитель и его 60-летняя пассажирка. Оба попали в больницу.

Кроме этого за те же 3 дня на дорогах области произошли 72 аварии без пострадавших, где повреждения получили только машины.