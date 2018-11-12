2018-11-12T11:02:35+03:00
Общество

С гололедом в Липецке борются 27 спецмашин

За ночь на дороги высыпали 130 тонн песка и 170 – соли
Лия МУРАДЬЯН
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За ночь на дороги высыпали 300 тонн соли и пескаЗа ночь на дороги высыпали 300 тонн соли и пескаФото: Лия МУРАДЬЯН
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С наступлением морозов в Липецке дороги начали покрываться льдом. По данным администрации города, первая в этом сезоне гололедица была в ночь с субботу на воскресенье. Тогда же на улицы города вышли 27 единиц спецтехники.

Центральные улицы посыпали пескосолянной смесью и солью. Всего за одну только ночь на дороги Липецка высыпали 130 тонн смеси и 170 тонн песка. Агрессивные реагенты пока не использовали.

Как обычно, в первую очередь коммунальщики обрабатывали центральные улицы, подъемы, спуски и участки у пешеходных переходов возле школ, садов и других учреждений образования. Кроме этого посыпали дороги у остановок. В городском управлении благоустройства пояснили, что дороги будут обрабатывать не каждый день, а по мере необходимости, в зависимости от погоды.

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