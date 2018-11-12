В Липецкой области появился детский автогородок

СЕГОДНЯ 11:33 2018-11-12T11:34:10+03:00

Площадка с дорожными знаками и разметкой открылась в Долгоруково

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В селе Долгоруково Липецкой области появился детский автогородок. На площадке есть разметка и настоящие дорожные знаки «уступи дорогу», «главная дорога», «пешеходный переход» и другие. На площадке есть даже копия светофора, кольцевое движение, шлакбаумые и макет школы.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, городок создали в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, его площадь почти 1000 м2. Городок торжественно открыли сотрудники местной администрации, педагоги, автоинспекторы и юные инспекторы дорожного движения.

Автогородок в Липецкой областиФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В день открытия площадку первыми опробовали члены отряда ЮИД «Форсаж». Ребята выступали в роли регулировщиков, показывали навыки грамотного вождения велосипеда и поведения на дороге.