Вода в Липецке не отвечает требованиям качества по хлору

СЕГОДНЯ 12:17 2018-11-12T12:17:52+03:00

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В Липецке региональный Роспотребнадзор проверил качество воды, которую подает населению ЛГЭК. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе плановой проверки специалисты выявили ряд нарушений. Например, на некоторых водозаборных скважинах нет зоны санитарной охраны, не работает одна канализационная насосная станция, а по пяти водозаборам нет санитарно-эпидемиологических заключений.

Кроме этого эксперты выяснили, что горячая вода не соответствует санитарным требованиям. Причиной стало содержание остаточного хлора в воде, концентрация которого нередко занижалась либо завышалась. Как пояснили «КП-Липецк» в отделе коммунальной гигиены, показатели для горячей воды не критичные. Нарушения также нашли и в условиях труда на рабочих местах. По итогу проверки на коммунальщиков завели 8 административных дел.