Липчанину грозит арест за ночь в доме бывшей любовницы

СЕГОДНЯ 13:05 2018-11-12T13:05:05+03:00

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В городе Грязи Липецкой области будут судить 42-летнего мужчину, он обвиняется в незаконном проникновении против воли – часть 1 статьи 139 УК РФ. Согласно материалам дела, 6 октября мужчина решил провести время в доме бывшей любовницы, с которой ранее расстался.

Дверь никто не открыл, поскольку хозяйки не было дома, но горе-ухажера это не остановила. Пьяный мужчина взломал замок входной двери и проник внутрь. Бывшего сожителя застала в доме дочь хозяйки, которая пришла навестить мать. Она и вызвала правоохранителей.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, фигурант во всем сознался и раскаялся еще на стадии предварительного следствия. Расследование завершилось и дело передают в суд. Бывшему сожителю грозит до трех месяцев ареста.