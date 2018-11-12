Липчане предлагают превратить Комсомольский пруд в каток

СЕГОДНЯ 13:46 2018-11-12T13:46:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Идея сделать каток из Комсомольского пруда появилась на сайте народных инициатив «Портал неравнодушных». Автор идеи, Александр Рябов, предлагает на зиму залить площадку пруда и оборудовать там каток. Мужчина рассказал, что именно там впервые встал на лед и научился кататься.

– Не покидает надежда, что вновь на пруду будет каток. Думаю, идея понятна, предлагаю обсудить, – написал Александр.

Напомним, что каток на Комсомольском пруду работал до середины нулевых, а после реконструкции в 2008 году от идеи решили отказаться. С тех пор липчане не раз предлагали вернуть каток на место. Последний раз аналогичную идею обсуждали в 2015 году. Тогда эксперты пояснили, что возвращать каток опасно – из-за особенностей конструкции вода все равно будет попадать на поверхность, поэтому лед будет непрочным.

В любом случае, если нынешняя инициатива на портале наберет более 500 одобрений, чиновникам придется ее рассмотреть.