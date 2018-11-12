Во вторник 20 улиц Липецка останутся без света, 18 - без воды

СЕГОДНЯ 15:21 2018-11-12T15:21:59+03:00

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В этот вторник, 13 ноября, в Липецке ожидается отключение воды и света. С 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся жители улиц Асфальтная, Липецкая, Привокзальная, Кибальчича, Дарвина, Димитрова, Арктическая, Студеновская, 20-го Партсъезда, Красная, Энергетическая, Им. Чапаева, Маяковского, Салтыкова-Щедрина, 80; Депутатская, 57, 61а, 61, 63, 65; проспект Победы, 72; Киевская, 25; 40 лет Октября, 39, 41, 43, 45 ; Ушинского, 6б, 7; 43; Московская, 6а. Также свет отключат в гаражном кооперативе Липчанин-6.

С 10 утра до 5 вечера холодную воду отключат жителям Сселок: улица Ленина, 17, 9а; Лесная; Пушкина. Также в это время воды не будет в доме №31 по улице Ангарская. С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся липчане, проживающие по следующий адресам: улица Сельскохозяйственная, Российская, Алтайская, Мурманская, Калужская, Кавказская, Уральская, Полярная, Патриотическая, 70 лет Октября, Саратовская, Энергостроителей, 1, 14, 2, 3, 4, 5; Моршанская,22, переулок Тополиный.

Как сообщили в АО «ЛГЭК», отключения связаны с ремонтными работами на инженерных сетях. Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. За подробной информацией обращаться по телефонам 075 и 236- 075.