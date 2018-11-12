Липчанка зарезала мужа за столиком в кафе

СЕГОДНЯ 15:49 2018-11-12T15:49:42+03:00

Для этого женщина сбегала за ножом в соседний магазин

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Публичная кровавая расправа произошла минувшим вечером, в воскресенье 11 ноября, в одном из баров на улице Студеновская в Липецке. Там семейная пара что-то отмечала в компании друзей. В какой-то момент между супругами разразилась ссора, и женщина ушла из бара.

Через некоторое время дама вернулась в кафе с ножом в руках. На глазах у ошарашенных друзей и посетителей заведения, женщина воткнула мужу нож в живот. Перепуганные очевидцы сразу вызвали «Скорую» и правоохранителей. Но спасти человека не удалось, мужчина умер в больнице.

Как позже выяснилось, после конфликта с мужем 25-летняя девушка пошла в соседний магазин, купила там нож, с которым и вернулась к супругу. Сейчас на нее завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, женщина полностью признала вину, дала подробные показания и подтвердила их на месте. Вскоре ее должны взять под стражу. Вдове теперь грозит до 15 лет тюрьмы.