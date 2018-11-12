2018-11-12T15:52:15+03:00
Общество

В Липецке на Соколе позеленеет вода

Специалисты проверят герметичность систем отопления
Юлия КЛЮЕВА
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Вода в батареях позеленеетВода в батареях позеленеетФото: Юлия КЛЮЕВА
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В среду, 14 ноября, в тепловую сеть от котельной «завод Свободный Сокол» специалисты добавять реагент уранин А. Он окрашивает воду в зеленый цвет. Как пояснили в пресс-службе АО «ЛГЭК», это делается для контроля над герметичностью систем теплопотребления и несанкционированным разбором воды.

Цветная вода пойдет в дома в районе Сокола: улица 40 лет Октября, Ушинского, Газина, Аксакова, Кутузова, Мамина-Сибиряка, Смыслова, Ивана Франко; переулок Челюскинцев, Курако, Больничный; площадь Заводская, Константиновой; улица Тамбовская, 1; Бородинская, 1, 3; Студеновская, 182, 197а; Дружбы, 32; Арсеньева, 38а.

При обнаружении утечек, луж, подтоплений в подвалах водой зеленого цвета, а также если окрашенная вода полилась из кранов, следует немедленно сообщить по телефонам 075, 23-28-84, 23-28-81.

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