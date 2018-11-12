2018-11-12T18:35:59+03:00
Общество

Липчан приглашают на спектакль «И все заверте-лось»

Первый показ остросоциальной сатиры вызвал у зрителей шквал аплодисментов
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан приглашают на спектакльЛипчан приглашают на спектакльФото: Предоставлено
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Со времени премьерного спектакля по рассказам Аркадий Аверченко «И все заверте-лось» прошло совсем немного. У многих, кто успел увидеть первый показ, возник острый вопрос об одном из героев постановки – уездном Губернаторе. Собирательный образ правителя, любящего во время рабочего дня употребить крепкую и подумать о судьбе Родине, у зрителя вызвал шквал аплодисментов и смеха. Остросоциальная сатира пришлась по душе горожанам.

Липчан ждет очередной показ смелого спектакля «И все заверте-лось», который не оставит равнодушным любителей «юмора на здравом смысле». Постановка состоится на сцене Городского ДК («Тракторный») 8 декабря в 18.00.

«И все заверте-лось» – революционно-сатирический спектакль в сюжет которого вошли 24 произведения Аркадия Аверченко. По рассказам и биографическим заметкам знаменитого сатирика начала ХХ века режиссер спектакля Борис Бужор, по образу и подобию культового фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», выстроил свою нелинейную историю. Только вместо гангстеров и аферистов, ее герои – чиновники, обыватели, идейные творцы, сумасшедшие поэты, писатели и непоколебимый редактор, вокруг которого и «вертятся» судьбы одной уездной губернии, доживающий последний год Царской эпохи.

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