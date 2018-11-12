2018-11-12T19:01:26+03:00
Общество

Во вторник в Липецке до 1 градуса мороза и без осадков

Скорость ветра 5-10 м/с
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Осень плавно переходит в зимуОсень плавно переходит в зимуФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Во вторник, 13 ноября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Температура ночью составит 8-13 градусов мороза.

Днем столбик термометра опустится до -1 градуса. Как сообщили синоптики, ветер восточной четверти 5-10 м/с. Атмосферное давление будет постепенно падать и составит 769 мм рт.ст.

В среду, 14 ноября, синоптики обещают ясную погоду. Без осадков. В темное время суток до 6 градусов мороза. Днем воздух прогреется до +1 градуса. В первой половине дня ветер южный 7-8 м/с. Потом он сменится юго-восточным, скорость несколько увеличится – 8-10 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет падать и составит 762 мм рт.ст.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке расклейщики объявлений получили полмиллиона рублей штрафа
Липчан приглашают на спектакль «И все заверте-лось»
В Липецке на Соколе позеленеет вода
Липчанка зарезала мужа за столиком в кафе
Во вторник 20 улиц Липецка останутся без света, 18 - без воды
Липчане предлагают превратить Комсомольский пруд в каток
Липчанину грозит арест за ночь в доме бывшей любовницы
Вода в Липецке не отвечает требованиям качества по хлору
В Липецкой области появился детский автогородок
С гололедом в Липецке борются 27 спецмашин
Инфраструктура торгового эквайринга Центрально-Черноземного банка за год выросла на 40%
В Липецкой области устанавливают личность сбитого насмерть пешехода
Пропавшую под Липецком школьницу нашли через три дня
Под Липецком ночью в сгоревшей квартире пострадал человек
В Липецке подросток с судимостью угнал машину у пенсионера
За утро в Липецкой области сгорели сарай и гараж