Во вторник в Липецке до 1 градуса мороза и без осадков

СЕГОДНЯ 19:01 2018-11-12T19:01:26+03:00

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Во вторник, 13 ноября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Температура ночью составит 8-13 градусов мороза.

Днем столбик термометра опустится до -1 градуса. Как сообщили синоптики, ветер восточной четверти 5-10 м/с. Атмосферное давление будет постепенно падать и составит 769 мм рт.ст.

В среду, 14 ноября, синоптики обещают ясную погоду. Без осадков. В темное время суток до 6 градусов мороза. Днем воздух прогреется до +1 градуса. В первой половине дня ветер южный 7-8 м/с. Потом он сменится юго-восточным, скорость несколько увеличится – 8-10 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет падать и составит 762 мм рт.ст.