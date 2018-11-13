2018-11-13T08:46:05+03:00
Происшествия

Под Липецком вспыхнул вагончик: есть пострадавший

А в Тербунском районе под утро сгорел дом
Юлия КЛЮЕВА
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В пожаре пострадал человекВ пожаре пострадал человекФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Этой ночью, 13 ноября, в Липецкой области случился пожар. Сообщение на пульт пожарных поступило в 00.36. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в Воловском районе загорелся вагончик. В село Вышнее Большое выехало 1 пожарно-спасательное отделение и 2 добровольца. Когда пожарные прибыли на место, вагончик полыхал. Огонь уничтожил сгораемые конструкции вагончика по всей площади. В пожаре пострадал человек.

В 3.38 спасателям поступило еще одно сообщение. Оказалось, что в Тербунском районе вспыхнул дом. В деревню Михайловка выехли 3 пожарно-спасательных отделения и 2 добровольца. Несмотря на усилия пожарных, пламя уничтожило сгораемые конструкции дома по всей площади. Обошлось без пострадавших.

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